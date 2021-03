Incidente mortale a Castellammare, niente autopsia per la vittima

17/03/2021 07:00:00

Non sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Salvatore Milazzo, il 74enne morto domenica mattina in un incidente automobilistico avvenuto nella centralissima via Segesta.

La procura non ha disposto l'esame. Per il magistrato non è necessaria l'autopsia perché a seguito dell'ispezione del medico legale si è accertato che il decesso dell'uomo è avvenuto a seguito delle lesioni provocate dall'impatto. La salma è stata restituita ai familiari e lunedì si sono svolti i funerali.

L'indagine comunque rimane aperta per stabilire eventuali responsabilità. Dai rilievi effettuati dai vigili urbani pare non ci siano dubbi: Salvatrore Milazzo a bordo della sua Suzuki, marciava verso zona "acqua santa" e ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il fuoristrada, il cui guidatore non ha potuto evitare l'impatto. Non è escluso che Milazzo abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.