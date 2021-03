Fine dei giochi per Luna Rossa. New Zealand vince la Coppa America

17/03/2021 06:36:00

Team New Zealand conquista ad Auckland la 36^ edizione dell'America's Cup: Luna Rossa si arrende in Gara 10 e cede la serie per 7-3.

Nulla ha potuto lo scafo italiano contro la potente Te Rehutai, la barca dal nome maori che significa “Dove l’essenza dell’oceano rinvigorisce ed energizza la nostra forza e determinazione” che alla fine si è dimostrata veloce come si temeva.

"E' stata una grande esperienza, complimenti a New Zealand - ha spiegato Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa -. Hanno fatto un grande lavoro. Complimenti anche al nostro team: abbiamo mostrato a tutto il mondo che possiamo farcela anche noi. Siamo stati sfortunati negli ultimi giorni, ma il lavoro è stato ottimo. Ci siamo arrivati vicini, non è finita la corsa di Luna Rossa in Coppa America, ci riproveremo con maggiore esperienza. Spero di avere una nuova opportunità. Sono felice di quanto fatto, grazie all'Italia per il supporto".