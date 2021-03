Morgana Giubilato. La pallavolista emergente di Mazara che ha trionfato in Coppa Italia A2 

Tra i talenti più fulgidi della pallavolo di casa nostra un posto di rilievo spetta sicuramente a Morgana Giubilato, schiacciatrice di Mazara del Vallo e fresca vincitrice a Rimini della Coppa Italia Frecciarossa A2 con la sua squadra di appartenenza CBF Balducci Macerata, partecipando alla festa chiamata in causa a gara in corso da coach Luca Paniconi. Classe 2001, jolly della formazione neroarancio, cresciuta pallavolisticamente nella Vigor Mazara, proseguendo tra Progetto Volley Marsala e Orago Volley, (con quest’ultima società al pari del libero marsalese Alessandra Mistretta vincendo lo Scudetto italiano Under 16 2016/2017).

Di lei Maurizio Falco, addetto ai lavori che la conosce sin dall'età adolescenziale, in una lettera dedicata la racconta e ne ripercorre le tappe salienti tra Mazara e Marsala fino al salto in seconda serie nazionale avvenuto nell'estate 2019:

"La storia di Morgana comincia a Mazara del Vallo, sua città natale. La mamma è Alice, ex brava giocatrice di pallavolo proprio nel Mazara. Morgana muove i primi passi in questo sport seguendo in palestra la sorella Greta, di qualche anno più grande, nella società il cui tecnico è il mitico Franco Falco, ex della PGS Marsala in serie B. La vedevo sin da piccolissima, insieme alle più grandi, non aveva paura ad entrare in campo e si capiva già che aveva la stoffa della grande giocatrice. Il vero salto di qualità nel Progetto Volley Marsala, allenata da Gaspare Viselli (il migliore tecnico che una giovanissima possa desiderare), un paio di anni a Marsala il tempo di perfezionare molti dei fondamentali tecnici che oggi si porta dietro come bagaglio, poi Orago, con cui vince uno scudetto under 16 e quindi Macerata in A2.

Una ragazza semplice, solare, sempre con i piedi per terra ed umile al massimo, un sorriso lo ha per chiunque. Oggi un vero orgoglio per il nostro territorio che la vede vincitrice della Coppa Italia di A2 di Volley. Adesso? Sono certo che il futuro sarà ancora più roseo per lei, vista la giovanissima età. Tutto è appena cominciato. Grande Morghi"