Favignana, passerella aliscafo di nuovo in mare. Forgione: "situazione insostenibile"

18/03/2021 16:31:00

Tre giorni fa è finita in mare e per fortuna non c'era nessuno sopra che stava per scendere dall'aliscafo (ne abbiamo parlato qui). Oggi è accaduto di nuovo. A distanza di pochi giorni si è verificato lo stesso incidente che, fortunatamente non ha provocato feriti.

Sulla situazione che si vive al porto di Favignana c'è una dichiarazione del primo cittadino delle Egadi, Francesco Forgione, che si è rivolto al prefetto di Trapani, Ricciardi e all'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone per un intervento immediato.

«La situazione del porto di Favignana è insostenibile», dichiara Forgione.

«Solo per un caso fortuito non si sono verificati incidenti gravi per i viaggiatori - continua il sindaco -. Ho chiesto al prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi e all’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone un intervento immediato, visto che la responsabilità del porto è della Regione. Chi ha pensato a questo tipo di passerella, evidentemente, ha sbagliato il progetto e deve ritornare sui suoi passi. Intanto ai cittadini di Favignana e ai visitatori dell’isola va garantito il trasporto e la sicurezza. Bisogna intervenire già nelle prossime ore, perché questa situazione non è più tollerabile».

I passeggeri partiti dal porto di Trapani con l’aliscafo “Ettore M”, e diretti a Favignana, sono stati trasferiti a Levanzo, in attesa di un catamarano che potesse portarli a destinazione, attraccando in banchina presso il molo traghetti, senza bisogno dell’uso della

passerella.