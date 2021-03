Alcamo, oggi lutto cittadino per Turi Simeti

18/03/2021 08:00:00

Il Sindaco Domenico Surdi ha dichiarato per oggi, 18 marzo, il lutto cittadino in forma pubblica ed istituzionale con l'esposizione della bandiera a mezz’asta preso il Palazzo Comunale, per manifestare il cordoglio dell’Amministrazione e della cittadinanza alcamese per la scomparsa dell’illustre concittadino, il Maestro Turi Simeti.

Il Maestro Turi Simeti, artista di chiara fama che viveva a Milano ma che ha sempre mantenuto un rapporto particolare con la sua Città, è venuto a mancare ieri 16 marzo 2021 e la sua scomparsa ha suscitato unanime e profonda commozione fra tutta l’opinione pubblica.

Il lutto cittadino è dichiarato in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia del Maestro, in osservanza delle attuali restrizioni governative causate dall'emergenza sanitaria relativa al virus covid-19 che non permettono di poter celebrare qualsiasi tipo di cerimonia in forma pubblica.