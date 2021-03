Volley, domani A29 GesanCom Marsala in casa di Albaverde Caltanissetta 

19/03/2021 17:00:00

Ultima trasferta di regular season per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che nella penultima giornata di ritorno del campionato di B2 di Volley femminile girone N/2, affronterà sabato 20 marzo l’Albaverde Caltanissetta al Palacannizzaro del capoluogo nisseno. Il Team nisseno, reduce dalla sconfitta in trasferta a Terrasini, proverà a fare lo sgambetto alle libellule biancoazzurre del Presidente Roberto Marino al fine di recuperare punti in classifica e contemporaneamente provare a vendicare la sconfitta per 3-0 dell'andata al Panathletico.

Le biancoazzurre lilibetane della A29 GesanCom Fly Volley Marsala, lanciatissime in un solitario secondo posto in classifica, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di affrontare la trasferta con il piglio di chi ha già vinto il match ed hanno tenuta alta la concentrazione durante gli allenamenti settimanali coscienti del fatto che tutti i punti conquistati nella regular season serviranno a comporre la griglia di partenza della seconda fase del campionato.

La squadra ha lavorato alacremente sotto lo sguardo attento di Coach Lucio Tomasella sia in palestra che in campo con l'organico pronto all'importante appuntamento di questo affascinante campionato. "Nonostante il secondo posto conquistato nmatematicamente durante la scorsa partita, dichiara Andrea Albione Team Assistant della Fly Volley, in settimana, la squadra ha lavorato duramente per dare seguito alla vittoria contro Comiso. Il clima all'interno dello spogliatoio è positivo, le ragazze unite

più che mai per provare a mettere il massimo dei punti in cascina, utilissimi in previsione della seconda fase, da qui a fine campionato”. Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala sabato 20 marzo a partire dalle ore 18:00.