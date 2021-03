Trapani, Di Marzo nuovo Presidente Associazione provinciale cuochi e pasticceri

21/03/2021 09:36:00

Rocco Roberto Di Marzo è il nuovo Presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Trapani.

Lo chef trapanese, ha assunto la guida dopo una brillante triennio che lo ha visto nelle vesti di vice presidente.

Dopo l’elezione, nella sua prima dichiarazione, il nuovo presidente ha esposto le linee guida sulle quali dovrà condurre l’associazione in un momento così difficile per il comparto del food.

Innovazione, trasparenza e nuove generazioni sono i punti forti del programma dello chef Di Marzo: “Annoveriamo tra i nostri soci giovani e capaci chef che hanno tutte le carte in regola per diventare l’eccellenza di questa bellissima professione”.

Dato il momento delicato per la ristorazione è necessario fare rete ed unire le forze per uscire da questa triste situazione, per tale motivo già da oggi il presidente ha deciso di programmare dei tavoli di concertazione con altre realtà associative del territorio e con le Istituzioni locali per delineare le strategie di sviluppo del territorio passando attraverso l’arte della cucina.

“Ora più che mai è necessario che le associazioni come la nostra svolgano la funzione di volano per l’economia locale, attraverso la formazione di figure imprenditoriali di spessore”.