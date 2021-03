Lampedusa, è allarme per la presenza di un esemplare di "Caravella Portoghese"

22/03/2021 00:00:00

E' allarme nelle acque di Lampedusa per la presenza di esemplare di "Caravella Portoghese". L’allarme è stato lanciato dal primo cittadino dell'Isola Totò Martello.

“Un altro esemplare di “Caravella portoghese” è stato avvistato nelle acque di Lampedusa dal personale dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie dopo quello segnalato circa 20 giorni fa. Bisogna stare molto attenti, la Caravella portoghese (che è un “sifonoforo”) è molto pericolosa, i suoi tentacoli possono provocare conseguenze anche molto serie. Oltretutto quando galleggia può essere confusa con una bottiglia di plastica o con una normale medusa”.

L’invito è di chiamare subito l’Amp di Lampendusa. “Non vogliamo creare allarmismi, perche’ al momento si tratta di un unico esemplare – si legge sul sito – ma preghiamo tutti di prestare la massima attenzione, e in caso di avvistamento di evitare il contatto e di far pervenire la segnalazione all’Area Marina Protetta”.

“Non si tratta – spiega l’Area marina – di una specie comune nei nostri mari, anche se ci sono state diverse segnalazioni nel corso del tempo. Nonostante cio’ questa creatura, nel Mar Mediterraneo, non e’ mai riuscita a proliferare, per via della temperatura delle acque troppo bassa rispetto al suo ambiente naturale. Eppure, l’aumento dei valori medi della temperatura del mare ne sta agevolando la comparsa”.