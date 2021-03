L'uomo che gira per Marsala chiedendo soldi per la famiglia di un lavoratore morto per Covid ... 

22/03/2021 11:01:00

Allarme truffa a Marsala: secondo quanto risulta alla redazione di Tp24 c'è un tizio, un giovane, che gira per la città raccogliendo soldi chiedendo un'offerta a nome della pasticceria Allegra di Via Dante Alighieri, sostenendo che stanno raccogliendo soldi per la famiglia di un dipendente che è morto a causa del Covid.

Dalla pasticceria Allegra smentiscono categoricamente ogni coinvolgimento, e l'accaduto. "Già questa mattina abbiamo ricevuto diverse segnalazioni - dichiarano alla nostra redazione - ma siamo completamente estranei al fatto, stiamo tutti bene, e vi invitiamo a denunciare".

Nei giorni scorsi la vicenda analoga aveva riguardato il bar Vito, e anche in quel caso i titolari avevano dovuto pubblicamente denunciare l'accaduto.