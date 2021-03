Marsala, alloggi sociali alla "Lombardo Radice" e al "Cosentino". Presentato atto d'indirizzo

22/03/2021 20:21:00

Un atto d'indirizzo con il quale si sollecita l’amministrazione comunale di Marsala ad attivarsi per dei progetti di riqualificazione degli edifici scolastici “Lombardo Radice” e “Cosentino” e nello specifico per renderli idonei come alloggi sociali e destinati alle categorie fragili.

Lo hanno proposto, inviando una nota al presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, dodici consiglieri comunali, i tre di minoranza, Fici, Passalacqua, Rodriquez e poi Walter Alagna, Flavio Coppola, Ivan Gerardi, Leonardo Orlando, Rosanna Genna, Giancarlo Bonomo, Massimo Fernandez, Michele Accardi, Pino Ferrantelli.

Nell'atto di indirizzo i consiglieri scrivono di attingere ai finanziamenti europei previsti dalla misura PO FESR 2014/2020 – Azione 9.4.1 riguardanti “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”.

"Vista l’emergenza epidemiologica che stiamo affrontando, le autorità pubbliche e l’amministrazione comunale, oggi più che mai - si legge nell'atto d'indirizzo - devono adottare misure in ambito sociale per il sostegno delle categorie più fragili e riqualificando gli immobili comunali “Lombardo Radice” e “Cosentino” oltre ad essere offerto alla città un servizio di carattere sociale di grande importanza, si otterrebbe anche il beneficio di mettere in funzione delle strutture che, totalmente inutilizzate ed abbandonate da diversi anni, sono state oggetto di ripetuti atti vandalici".

Proprio nei giorni scorsi la nostra redazione si è occupata dell'ex scuola Lombardo-Radice, (potete leggere qui) a Sappusi, un luogo di Marsala abbandonato, diventato, da anni, preda di vandali, ladri, e, soprattutto, di tanti tossicodipendenti. Dopo le tante segnalazioni di Tp24 (dell'ex scuola di Sappusi ci siamo occupati diverse volte nel tempo), per il momento come abbiamo raccontato è stato tutto murato per non fare entrare più nessuno, ma lì rimangono eternit, siringhe, rifiuti, e i bambini che giocano nelle vicinanze. Forse qualche coscienza, a qualche giorno di distanza dal nostro articolo si è risvegliata e speriamo che davvero si possa realizzare un progetto per ridare dignità a questa struttura e anche al Cosentino di viale Regione Siciliana, affinché diventino luoghi di riscatto e non luoghi di degrado sociale.