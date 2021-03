Un altro consulente per il Sindaco di Marsala. Ecco chi è

23/03/2021 15:34:00

Altro consulente per il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Si tratta dell'ingegnere Mario Fabio Sardo, nominato dal Sindaco con determina dello scorso 18 Marzo.

Sardo era stato già indicato nella famosa "governance" del Sindaco Grillo - i cui effetti, però, non si sono ancora visti nell'amministrazione della città - ed ora è arrivata la nomina come "consulente in materia di tematiche inerenti alla programmazione e realizzazione di OO.PP., Pianificazione Territoriale, Risorse Idriche e Grandi Opere".

L'incarico sarà a titolo gratuito, almeno. Cosa ben diversa è invece prevista per la comunicazione, settore in cui il Sindaco dove aver tentato, invano, di nominare un portavoce, ha adesso scelto un'agenzia per curare la propaganda del Comune dal costo di circa 20mila euro l'anno. Ne parliamo qui.