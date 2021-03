Tre nuovi arrivi in casa Mazara in vista della ripartenza del campionato

24/03/2021 19:46:00

In vista della ripartenza del campionato di eccellenza la società Mazara calcio ha ufficializzato tesseramento di tre calciatori provenienti dalla S.C. Mazarese, (squadra che milita nel campionato di Promozione A).

Il presidente della Mazarese, Giacalone, con il trasferimento in gialloblù dei tre giocatori, intende contribuire al raggiungimento del traguardo ambizioso della società canarina. Un nobile gesto che conferma la collaborazione tra le due società mazaresi, unite da grandi valori sportivi e umani. Dall’altro lato del Mazaro il presidente Titone ringrazia per la cordiale disponibilità data per il passaggio dei tre calciatori: Elton Ogbebor, Girolamo Cristaldi e Khaled Khovaja.

Lo sport unisce nell’intento reciproco di una fattiva collaborazione.

I nuovi arrivati già si sono uniti ai nuovi compagni e sono a disposizione dello staff tecnico di mister Dino Marino.

KHALED KHOVAJA, classe 2000, centrocampista di Mazara. Proveniente dalla Mazarese (Prom.), in passato ha indossato la maglia canarina del Mazara, della Folgore (Ecc), Paolana (Ecc), Vibonese (Ecc), Gela (Ecc) e Corigliano (Ecc).

ELTON OGBEBOR, Classe 1999, esterno d’attacco, origini della Nigeria. Proveniente dalla Mazarese (Prom.), in passato ha militato nel Marsala (Ecc e serie D) e Folgore (Ecc).

GIROLAMO CRISTALDI, classe 2003 di Mazara, attaccante. Proveniente dalla Mazarese (Prom).

L’esterno d’attacco DOMENICO MESSINA, invece, non fa più parte della rosa canarina. Lo ha reso noto la stessa Società Mazarese, al quale augura buon proseguimento di carriera.