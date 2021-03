Castelvetrano: giovane investe tre persone nel parcheggio dell'ospedale

25/03/2021 10:32:00

Sono rimaste gravemente ferite tre persone investite ieri nel parcheggio dell'ospedale a Castelvetrano. Sono state investite da un uomo, che era in un'auto in doppia fila. Quando una persona gli ha chiesto di spostare l'auto lui si è messo alla guida per fare manovra ma ... non aveva la patente.

E il risultato si è visto. Una manovra semplice si è trasformata quasi in una tragedia. E una famiglia di Partanna che attraversava il parcheggio è stata colpita in pieno dall'uomo, di nazionalità marocchina, che poi ha finito la sua corsa contro altre auto, danneggiandole. ad avere la peggio una donna, del '47, che ha avuto diverse fratture.

Frattura alla tibia per il figlio, ferite lievi per il marito. Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il giovane, del 2002, e gli hanno fatto anche la multa: 5500 euro. L'auto è stata sequestrata.