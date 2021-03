Paura ad Alcamo per una serie di rapine ai negozi

25/03/2021 10:10:00

Paura ad Alcamo per una serie di rapine ai danni di alcuni negozi della città.



Tre colpi messi a segno, nel giro di pochi giorni. Venerdì sera la rapina in un negozio di Viale Europa, con un bottino di circa 600 euro. Sabato i ladri hanno puntato sull'Upim. Lunedì un negozio di casalinghi in via La Bruna. In tutti e tre i colpi i rapinatori erano incappucciati con i volti coperti da mascherine e armati di coltello. I ladri hanno minacciato con la lama i titolari dei negozi rapinati, e non è stata poca la paura.

Polizia e Carabinieri stanno indagando, anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza.