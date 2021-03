Trapani, chieste quattro condanne per le false testimonianze al processo Rostagno

25/03/2021 08:30:00

Chieste quattro condanne per la false testimonianze rese durante il processo per l'omicidio di Mauro Rostagno che è stato celebrato dinnanzi ai giudici della Corte d'Assise di Trapani.

Il Pm, Sara Morri, nel corso della sua requisitoria ha chiesto due anni per Leonie Heuer Chizzoni, convivente del generale Angelo Chizzoni al vertice del servizio segreto militare; tre anni per il giornalista Salvatore Vassallo; due anni e sei mesi per Natale Torregrossa ex numero due della loggia massonica segreta Iside 2; due anni per Antonio Gianquinto.

Assoluzione, tra le richieste del pubblico ministero, invece, per il luogotenente della Guardia di finanza Angelo Voza, per Liborio Fiorino, per Salvatore Martinez e per Rocco Polisano. Prescrizione per il luogotenente dei carabinieri Beniamino Cannas e per la professoressa Caterina Ingrasciotta, vedova dell'editore Puccio Bulgarella. Il 15 aprile parola ai difensori. La sentenza, invece, è prevista per il 27 maggio.