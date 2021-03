Volley, oggi il derby tra Erice Entello e la Polisportiva Ericina 

25/03/2021 14:40:00

La Polisportiva Erice Entello, oggi ore 20 al Pala Cardella nella quarta giornata del campionato di serie C e dopo aver rispettato un turno di riposo incontrerà la Pol. Ericina in quello che comunemente viene definito una "stracittadina".

Un derby che vedrà impegnate le Entelline in un match impegnativo contro una compagine di esperienza e di provato valore. Le giovani atlete, supportate dalla presenza del capitano Scarlata e dell'opposto La Vecchia, proveranno a far propria la gara in attesa del recupero della prima giornata contro la new Efebo Castelvetrano.

Diretta sulla pagina Facebook Erice Entello a partire dalle ore 20.