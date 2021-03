"Aggiungi un posto a tavola", l'iniziativa solidale del Lions di Mazara

26/03/2021 09:10:00



L’iniziativa del Lions Club di Mazara: “Aggiungi un posto a tavola” per famiglie bisognose.

Dalla spesa, al conferimento dei pacchi, alla distribuzione diretta si è articolato in due giorni il service “Aggiungi un posto a Tavola”, fortemente voluto dal Governatore del Lions Club, Avv. Mariella Sciammetta. L'intento era quello di "servire" le persone più fragili, rese ancora più bisognose in tempi di pandemia.

Sabato un nutrito gruppo di soci ha confezionato 14 pacchi alimentari destinati a diverse famiglie bisognose: nuclei familiari numerosi e con bambini di diverse età.

Domenica la distribuzione è avvenuta presso la sede del CAV di Mazara e presso l'ospedale, dove ci attendevano i volontari del Centro di Aiuto alla Vita e don Antonino Favata che insieme hanno individuato 14 famiglie bisognose.

Per tutti i soci del Lions club di Mazara del Vallo Fata Morgana è stato un momento speciale fatto di servizio reale tra la gente, a contatto con la città e i suoi bisogni più urgenti, ma anche di amicizia e di condivisione.

L’iniziativa di ieri, domenica, si aggiunge alle due precedenti sempre in collaborazione col cappellano dell’ospedale, don Antonino Favata, a favore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale “Abele Ajello”: il contributo economico per l’acquisto di un nuovo bilirubinometro transcutaneo e la donazione di sei borsoni per partorienti con tutto il necessario per il neonato durante la degenza.