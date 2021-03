Processo Airgest. I Comuni di Castelvetrano e Pantelleria parti civili

27/03/2021 12:30:00

Continua il processo ai vertici di Airgest. I Comuni di Pantelleria e Castelvetrano sono stati ammessi come parti civili nel processo che innanzi il Tribunale di Trapani verte sulla gestione finanziaria della società che gestisce l'aeroporto di Birgi, con l'ipotesi della falsa iscrizione in bilancio per i costi del co-marketing per le rotte Ryanair. A processo 15 persone che tra il 2008 e il 2018 hanno avuto ruoli dirigenziali nell'Airgest. Si contesta il falso in bilancio per gli anni 2014 e 2015.



Nell'ultima udienza sono state ammesse le parti civili, appunto, i due Comuni.

Contestualmente cambia il collegio giudicante. La presidente Daniela Troja sarà sostituita da Franco Messina, a latere Corleo e Badalucco. Nella prossima udienza, che si terrà il 19 aprile, saranno sentiti i primi tre testi del pm Rossana Penna, i deputati regionali Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, e il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo.