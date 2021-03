Con la moto contro un camion: muore giovane. Due fratelli travoli in autostrada

27/03/2021 14:02:00

Adriano Parisi, 35 anni, è morto all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove era stato ricoverato in seguito al terribile impatto tra la sua moto e un camion avvenuto in contrada Orto Rabbito, a Chiaramonte Gulfi.

I soccorritori del 118 hanno portato il 35enne al Pronto Soccorso di Villaggio Gulfi ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Da lì il trasferimento all’ospedale di Vittoria, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto senza successo: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro, per Parisi non c’è stato nulla da fare. L‘uomo lascia la compagna e due figli.

Sull’incidente indaga la procura di Ragusa che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Si attende di conoscere il responso delle forze dell’ordine, i cui rilievi sul luogo del sinistro saranno decisivi per chiarire la dinamica. Sarà ascoltato il conducente del camion mentre i due mezzi sono stati sequestrati.

***

Sono diversi gli incidenti stradali mortali che si sono verificati nelle scorse ore in Italia, a cominciare da quello di ieri a Messina e in cui ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni. Nella tarda serata di ieri, venerdì 26 marzo, la vittima stava percorrendo l’autostrada A20 in direzione di Palermo, quando è stata travolta da un mezzo che evidentemente non l’ha visto. Il ragazzo, a bordo di una Peugeot 208 assieme al fratello, ha notato un incidente fra una Toyota Rav 4 e un tir, e si era quindi fermato per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte, ma appena ha aperto la portiera è stato investito.

Il giovane si chiamava Riccardo Maestrale ed era un militare dell’esercito di soli 22 anni originario di Milazzo ma in servizio in quel di Cosenza. Gravemente ferito anche il fratello, che fortunatamente non è in pericolo di vita. Un destino beffardo per Maestrale che poco prima dell’incidente mortale aveva pubblicato uno scatto proprio a bordo della Peugeot 208 e in cui annunciava “Si torna a casa”. La morte del militare è stata immediata visto che all’arrivo degli uomini del 118 non vi era già più nulla da fare.