Incidente al porto di Trapani, un ferito 

27/03/2021 19:23:00

Incidente stradale, questa sera, nella zona del porto di Trapani. Un ferito. Il conducente di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Picasso.

L'impatto è stato violento. Il giovane a bordo dello scooter è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Scattato l'allarme è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118.

La dinamica é al vaglio della polizia municipale. Lo scontro, avvenuto davanti alla stazione marittima, sarebbe da imputare al mancato rispetto di una precedenza. Traffico a rilento per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti.