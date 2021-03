Sconfitta interna con un netto 0 a 3 della Fly Volley ad opera del Terrasini

28/03/2021 21:34:00

Con un netto 0 a 3 inferto dalla capolista Volley Terrasini, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala incassa la prima sconfitta casalinga in questa fase del campionato di serie B2.

La formazione lilibetana, di gran lunga rimaneggiata, nulla ha potuto contro la corazzata palermitana che con un micidiale uno due ha fatto suoi i primi due sets, con i punteggi, rispettivamente di 12 a 25 e di 14 a 25. La Fly si ritrova nel terzo set, dove ha saputo tenere testa alle avversarie fino al 21 a 22 per poi cedere definitivamente al risolutivo breack del palermitane che hanno chiuso sul 22 a 25.





Il coach della Fly, Tomasella, ha schierato la miglior formazione possibile con la diagonale Gabriele/Ruggirello, le bande Giannone/Spanò, le centrali Guccione/Titone ed il libero Francesca Parisi ma sin dalle battute iniziali, il primo ed il secondo set sono stati a totale appannaggio del Terrasini. Una squadra ben attrezzata, quella palermitana illuminata dalla buona prova dell'opposto Sharon Luzzi, sono stati concessi anche alcuni marchiani errori in ricezione delle marsalesi.

Tra gli aspetti positivi, da registrare, durante il match, l’inserimento in ricezione della giovane Carla Pagano che ben si è comportata in campo e dell'esordio assoluto in B2 di Oriana Bertolino che ha fornito, da vera esperta, il suo contributo in difesa.

Una sconfitta sicuramente pesante ma che ci può stare viste le importanti defezioni azzurre e vista la diversa caratura della squadra ospite, allestita per il dichiarato obiettivo di fare il salto di categoria.

Tabellino punti della gara:

A29 GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 9, Guccione 8, Ruggirello 6, Titone 4,

Giannone 3, Gabriele 2.

Volley Terrasini: Luzzi 12, Biccheri 10, Angelova 5, Macedo 4, Mercanti 4,

Amatori 3.





Giovanni Ingoglia