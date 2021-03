Italia Nostra e gli impianti eolici e fotovoltaici che deturpano le nostre bellezze

29/03/2021 06:00:00

Anche Castelvetrano si è illuminata di meno. Si è spenta la luce per un ora in piazza Umberto, dove c’è la fontana della Ninfa, restaurata un paio di anni fa dal Lions Club che, in collaborazione con l’amministrazione di Castelvetrano, ha aderito all’iniziativa del 26 marzo sul risparmio energetico.

Caterina Mangiaracina, presidente del Lions, l’ha giustamente considerata “un’occasione per riflettere su come migliorare il nostro modo di abitare il pianeta, perché ognuno di noi è chiamato a diventare più green e più responsabile”.

Oggi, per diventare più green non si possono non considerare le fonti energetiche alternative.

Anche se, in territori difficili come quelli siciliani, è forse necessaria qualche dose in più di responsabilità.

Ecco perché l’associazione Italia Nostra, qualche mese fa, aveva visitato la località Bigini, tra Castelvetrano e Partanna, verificando come gigantesche pale eoliche e pannelli fotovoltaici hanno deturpato la bellezza del sito dove si trovano importanti testimonianze storico archeologico.

Un problema spinoso, del quale ci eravamo occupati in un’inchiesta su Tp24 nel luglio del 2019.

Italia Nostra mette l’accento su come sia mancato il coinvolgimento degli enti locali e soprattutto il controllo, interrogandosi “su quali basi siano state rilasciate le valutazioni di impatto ambientale da parte della Regione ed i pareri della Soprintendenza di Trapani, stante la presenza di importanti reperti archeologici”.

Valutazioni rilasciate a diversi impianti, come l’eolico di Aero Tanna, il solare termodinamico di

da SOL.IN.PAR. srl e Stromboli Solar srl, grande quanto 10 campi da calcio.

Quale sarà il futuro del pianeta è difficile dirlo.

Ma nel territorio tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, scrivono Pietro di Gregorio e Anna Maria Piepoli di Italia Nostra, ci sono 7 nuovi impianti.

Saranno rispettati i corretti criteri di valutazione dell’impatto che avranno sull’ambiente?

Egidio Morici