"Da mesi aspettiamo di fare il tirocinio da operatori sanitari a Marsala, ma è tutto fermo"

“Da mesi aspettiamo di fare il tirocinio all’Asp di Trapani per il quale abbiamo pagato il corso di formazione come operatori socio sanitari. Ma è tutto fermo”.



E’ quanto segnalano alla redazione di Tp24 i corsisti di un progetto di formazione per Oss, avviato da un centro privato, la Progetto Europa, di Marsala che da mesi attendono di effettuare il tirocinio per poter conseguire l’attestato e aspirare ad un impiego.



Sono 25 le persone di Marsala che hanno seguito il corso, cominciato nell’ottobre 2019, a febbraio 2020 finiscono le lezioni di teoria. Poi la pandemia blocca la possibilità di effettuare il tirocinio. “Dopo l’estate abbiamo fatto riunioni con la direttrice, ci hanno dato divise, registri, dispense, tutto il materiale. Dovevamo cominciare al più presto. Hanno cominciato il tirocinio prima i corsisti di Trapani, poi dovevamo iniziare noi. Dopo il tirocinio ci sarebbe stato l’esame. Ma non ci hanno fatto sapere più niente”, dice una rappresentante dei corsisti. “Il tirocinio presso l’Asp di Trapani come operatori socio sanitari consente di dare una mano in questo momento di pandemia e a noi di completare un percorso di formazione. Possiamo essere una risorsa per gli ospedali ma è tutto fermo”.



Tra l’altro i corsisti hanno pagato (chi anche profumatamente) il corso di formazione. Il tirocinio, inoltre, non sarebbe stato retribuito, e la durata prevista è di 20 giorni. "Non riusciamo a capire il motivo di questo ritardo, aspettiamo da un anno di completare la formazione per poter lavorare".