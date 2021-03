Marsala Gym Lab si conferma al Campionato Regionale Silver andato in scena a Messina

29/03/2021 22:40:00

Ottime prestazioni delle ginnaste del settore Silver dell’Asd Marsala Gym Lab che nel weekend, a Messina, hanno disputato la seconda ed ultima prova del Campionato Regionale Serie D Silver Lb.

La squadra delle Allieve composta da Alessia Bernardone, Miriam Cusenza e Viola Nizza e la squadra delle Junior e Senior composta da Clara Angi, Martina Casano, Erica Lamia e Sofia Parisi (assente per infortunio), allenate da Desiré D'aguanno e Simona Galfano confermano i pronostici e rispettivamente con punti 161.700 e 157.700, si aggiudicano un primo e un secondo posto.

"Grande gioia per noi - riferiscono le allenatrici Desiré e Simona - alla seconda ed ultima prova del Campionato Regionale Silver. Le Allieve con una gara pulita incrementano di 1.50 punti il totale ottenuto alla prima prova mentre le Junior e le Senior pagano un po' l'assenza della titolare Sofia Parisi, ginnasta di punta dalle alte qualità artistiche e assente per infortunio, e rispetto alla prima prova perdono ben 4 punti che però non le portano più giù del secondo piazzamento".



Prossima tappa per il settore Silver sarà la prima prova del Campionato Individuale dell'11 Aprile.



Ottime notizie anche sul fronte gold, infatti la ginnasta marsalese GymLabina Irene Catania allenata da Gilda Tortorici e in prestito alla neopromossa società catanese Ionica Gym di Angela Marchese e Mario Lupo per il Campionato Italiano di serie A2, insieme alle compagne Caterina Vitale, Sharon Anfuso, Giulia Cavallaro, Giulia Bruno e Aurora Speciale conquistano il gradino più alto del podio nella seconda prova disputata sabato a Siena e puntano alla promozione in serie A1.



"Grande risultato quello ottenuto dalla Ionica Gym alla seconda prova del Campionato Italiano di serie A2. La nostra giovane Irene Catania presente su due attrezzi (Corpo Libero p. 11.600 e Parallele p. 10.900) conferma la sua eleganza e la voglia di contribuire alla promozione della Ionica Gym nella massima serie A1" ci fa sapere Gilda Tortorici.