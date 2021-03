Erice. Lavori in corso a Pizzolungo. Al via il livellamento della spiaggia del Lungomare

30/03/2021 17:30:00

È di questi giorni la notizia che è finalmente disponibile la progettazione definitiva di tutte le opere di urbanizzazione primarie di Pizzolungo, grazie alla transazione stipulata con la Società Hidroengineering srl, che ha messo fine ad un annoso contenzioso giudiziario.

«Pizzolungo si rifà il look - spiega la sindaca Daniela Toscano -. Dopo anni di interventi spot su acqua, fognature e pubblica illuminazione, il Comune intende dotarsi di un piano a breve-medio termine per dotare i cittadini della frazione di tutti i servizi essenziali urbani. Si tratta, finalmente, di un piano articolato di realizzazione e rifacimento strade e dei relativi sottoservizi, condotte acque bianche e nere, rete di distribuzione idropotabile, che servirà a dare ordine alle urbanizzazioni della frazione. Il progetto, di un importo di circa 8 milioni di euro, verrà approvato entro l’anno in modo da essere pronti per presentarlo a finanziamento a valere sui fondi della nuova programmazione europea».

Approvato nei giorni scorsi anche il Piano di Utilizzo del demanio marittimo che consente già da subito di chiedere concessioni di stabilimenti e aree attrezzate per la balneazione valorizzando il litorale di Pizzolungo.

Già finanziati, invece, i lavori di rifacimento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione di Pizzolungo per un importo di 650.000, la messa in sicurezza del tratto di SP 20 teatro l’anno scorso di un brutto incidente per 230.000, che verranno appaltati entro l’anno. Stanziate le somme per la sistemazione della stele di Anchise e del Parco della Memoria, i cui lavori cominceranno entro l’estate.

Sono stati appaltati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione di Piazza Lavinia per circa 100.000 euro e di rifacimento di via Cocalo (€ 120.000).

È stato richiesto il contributo per la progettazione delle opere di consolidamento del costone roccioso in contrada Crocifissello.

Infine, in merito alle demolizioni delle ville abusive al nono km (una cinquantina) entro i 150 metri dalla battigia, aggiunge la sindaca: «Al posto di queste costruzioni abbattute per legge, sarà progettato un parco per la diretta fruizione del mare. Infine, uno sforzo importante per la tutela della salute si sta compiendo in collaborazione con l'Asp e la Polizia municipale per la dismissione dei tetti in eternit di alcune segherie dismesse, i cui lavori sono in corso di esecuzione».



Pubblicato il libro dal titolo Il Polo Museale “A. Cordici”. Il racconto di una antica città

Edito dal Comune di Erice, è stato pubblicato Il Polo Museale “A. Cordici”. Il racconto di una antica città. L’autore, Salvatore Denaro, Dirigente del Settore Cultura del Comune e Direttore del Polo Museale, nel ripercorrere la storia dell’antica Monte San Giuliano attraverso i reperti archeologici e storico-artistici dalle origini ai giorni nostri, analizza gli aspetti scientifici, tecnici ed amministrativi che hanno portato all’apertura nel luglio del 2015 del Polo Museale nei nuovi locali dell’ex convento dei Francescani e con questa guida alla conoscenza del Polo Museale aggiunge, di concerto con l’A.C. un ulteriore tassello verso quella valorizzazione e fruizione dell’immenso patrimonio culturale che fa di Erice un Museo “a cielo aperto”.

La pubblicazione si avvale dei saggi del compianto archeologo Sebastiano Tusa a cui il libro è dedicato, di Maurizio Vitella, docente universitario di Storia dell’Arte presso l’Università di Palermo, di Vincenzo Poma, esperto di armi e di Michele Valenza Cossyro, Direttore artistico dell’Associazione La “Salerniana”.

«Questo libro - dichiara il Sindaco Daniela Toscano Pecorella - pubblicato dopo anni di intenso lavoro da parte di Toto Denaro, stimato Direttore dei Servizi culturali del Comune di Erice, esperto e riconosciuto paleografo anche per i numerosissimi studi e pubblicazioni a partire dal Medioevo e a cui va la nostra gratitudine per la competenza e professionalità con la quale esercita il suo ruolo all’interno dell’A.C., vuole essere una dimostrazione fattiva dell’impegno che si protrae nel tempo da parte di questa A.C. verso una continua ed costante valorizzazione e fruizione dei siti culturali anche attraverso tale strumento di conoscenza scientifica. Un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito, in termini di conoscenza scientifica, alla realizzazione del libro che è certamente traccia significativa per nuovi e approfonditi studi sul territorio. La pubblicazione verrà presentata ufficialmente al pubblico non appena l’emergenza pandemica lo consentirà».



Al via il servizio di livellamento e pulizia della spiaggia del Lungomare Dante Alighieri

Hanno preso il via la scorsa settimana i lavori di livellamento (e conseguente allargamento) della spiaggia del Lungomare Dante Alighieri, in vista della stagione estiva. In seguito a questi lavori, entrerà in funzione il nuovo mezzo pulispiaggia, con relativo trattore, recentemente acquistato dal Comune di Erice. Il mezzo è in grado di setacciare e bonificare la sabbia, separando eventuali rifiuti (es. mozziconi di sigaretta, pezzi di vetro, tappi etc...) e altri materiali che vengono accumulati nell'apposita benna di raccolta per poi essere scaricati sugli autocarri e, quindi, smaltiti.

«Abbiamo ritenuto importante attivarci sin da subito – commenta la sindaca Daniela Toscano – affinché il nostro litorale possa essere pulito e pronto non solo per la stagione estiva ma anche per poter prendere già adesso, compatibilmente con le misure in vigore, una boccata d’ossigeno. Un segnale di speranza, dunque, che ci auguriamo venga accolto e percepito come un buon auspicio in vista dell’attesa ripartenza».

«L’emergenza Coronavirus non è ancora terminata – aggiunge l’assessore Paolo Genco -, ma possiamo e dobbiamo guardare al futuro con fiducia nell’ottica di una ripresa sociale ed economica. Il Comune di Erice farà la propria parte».