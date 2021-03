31/03/2021 19:42:00

Momenti di paura, questa sera, per un incendio divampato in un appartamento di via Pantalica, nel territorio di Erice Santa. A dare l'allarme un abitante della zona.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Le cause sono in corso di accertamento. Non ci sono stati feriti anche se in via Pantalica è intervenuta una ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.