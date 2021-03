Il successo di Màkari. "Pronti ad ospitare la seconda stagione"

31/03/2021 22:25:00

Successo di pubblico anche per l'ultima puntata, lunedì, di Màkar, la fiction Rai Uno girata in provincia di Trapani.

Una media di 6 milioni e 451 mila telespettatori, con uno share del 26,33%, la mini serie vince ancora una volta la gara degli ascolti nelle reti generaliste e decretando il pieno successo della produzione targata Palomar girata in provincia di Trapani.

Ma in tutte le puntate si sono registrati ascolti record, con circa il 26% e oltre sei milioni e mezzo di spettatori a puntata.

«Pronti ad ospitare la seconda stagione della serie televisiva Màkari: ringraziamo la casa di produzione Palomar, la Rai, la Trapani film commission e tutti i collaboratori della produzione per l’enorme visibilità offerta al nostro territorio. Una media superiore al 26% di share, con oltre sei milioni di telespettatori a puntata che hanno ammirato i nostri spettacolari ed inconfondibili scenari naturali che da anni rendono Castellammare del Golfo -a prescindere dalle legittime denominazioni di fantasia-, unitamente alle altre località limitrofe del trapanese, la location ideale per film spot, video che accogliamo sempre con entusiasmo e disponibilità e continueremo a farlo per le prossime serie».

Il sindaco Nicolò Rizzo invita ancora a Castellammare del Golfo per ospitare la seconda stagione della fiction Màkari che, seppur non ancora annunciata, sembra essere una conseguenza naturale in considerazione del finale aperto ed il boom di ascolti registrato ad ogni puntata: ieri sera 6milioni e 451mila telespettatori pari al 26,33% di ascolti per la quarta ed ultima puntata.

In appena 4 seguitissime serate in onda su Rai1, i telespettatori si sono affezionati al giornalista Saverio Lamanna che, interpretato da Claudio Gioè, sembra destinato ad avere lunga vita televisiva perché già molto amato dal pubblico, cosa che solitamente accade solo dopo serie di lunga programmazione come nel caso del commissario Montalbano.

Tratta dalle opere del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, la fiction prodotta dalla Palomar e realizzata in collaborazione con Rai Fiction con la regia di Michele Soavi, è stata girata lo scorso anno in più località del territorio come Scopello, la riserva dello Zingaro e la cala marina ed altri incantevoli scorci di Castellammare del Golfo

«Come ci aspettavamo oltre ad appassionarci alle avventure del protagonista ideato da Savatteri, che raccoglie il testimone di Camilleri, i seducenti scorci naturali del nostro territorio non sono passati inosservati, invitando quanti non conoscono questo meraviglioso angolo della Sicilia a raggiungerci appena sarà possibile: è stato un importante momento di promozione nazionale del nostro territorio ed è motivo di orgoglio che la nostra Castellammare -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- sia stata ancora il set di una fiction in onda sulla prima rete della Rai e che è stata vista da milioni di telespettatori. Ci auguriamo che ne seguano altre che siamo pronte ad ospitare e promuovere ancora».