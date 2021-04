01/04/2021 17:35:00

Tre feriti di cui uno trasportato in ospedale in "Codice rosso". Il bilancio di un incidente stradale verificatosi, oggi, sulla Statale 115, nel tratto che attraversa la frazione trapanese di Rilievo.

Due auto, una Seat Arosa e una Jeep, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in prossimità di un incrocio. Scattato l'allarme i feriti sono stati trasportati, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale.