Trapani: perseguita la ex, intervengono i Carabinieri 

02/04/2021 12:55:00

La pedinava, la tempestava di messaggi e telefonate a tal punto che la donna stanca di subire molestie e temendo per la propria incolumità lo ha denunciato ai carabinieri di Trapani.

Così per l' ex convivente, un uomo di 50 anni, é scattato il provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per il reato di atti persecutori.

Non potrà piu avvicinarsi alla sua ex ed ai luoghi frequentati dalla donna. Il giudice ha condiviso le risultanze investigative raccolte dai carabinieri