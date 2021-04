Sulle tracce di Matteo Messina Denaro. Esce il podcast "L'Isola di Matteo", un racconto della provincia di Trapani

09/04/2021 06:00:00

Dal 6 aprile è disponibile sul sito di Audible, il podcast L’isola di Matteo. In Sicilia sui luoghi di Matteo Messina Denaro, il latitante a capo di Cosa Nostra, una produzione firmata da Matteo Caccia con il sound design di Luca Micheli.

Questo nuovo podcast di Matteo Caccia ripercorre, con la guida del giornalista siciliano Giacomo di Girolamo, letteralmente i passi di uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, “il pupillo di Totò Riina”, latitante dal 1993: Matteo Messina Denaro.

Tutto nasce lo scorso giugno da un viaggio che Matteo Caccia e Luca Micheli hanno intrapreso nella Sicilia occidentale, la terra che ha dato i natali - e forse nasconde ancora - uno dei criminali più pericolosi al mondo, il capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 27 anni.

A guidare Caccia e Micheli attraverso paesaggi tanto mozzafiato quanto contraddittori, il giornalista e scrittore siciliano Giacomo Di Girolamo, che da sempre si occupa di mafia in tutte le sue sfaccettature, in particolare di Matteo Messina Denaro. Di Girolamo, infatti, ha scritto un’apprezzata biografia di Matteo Messina Denaro, L'Invisibile (Il Saggiatore, 2017), e tutti i giorni da Marsala, dai microfoni della radio che dirige, RMC101, racconta il territorio in cui vive.

In 10 puntate, il podcast racconta attraverso la voce a tratti sarcastica di Giacomo Di Girolamo le storie, le vite e gli aneddoti legati alla figura di Matteo Messina Denaro, grande protagonista assente della narrazione. Gli incontri con amici, famigliari e colleghi ma anche con il figlio dell’unico pentito della famiglia Messina Denaro ci introducono in un mondo antico, fatto di intese e sottintesi, che lasciano ampio campo al malaffare che trova copertura e giustificazione nella abbacinante bellezza di una Sicilia di inizio estate.

Come ascoltare le puntate dell’Isola di Matteo?

Per ascoltare le 10 puntate da 45 minuti l’una bisogna registrarsi sul sito di Audible, che è una piattaforma dell’universo Amazon che raccoglie tutti i prodotti di narrazione per voce (audiolibri, podcast e serie audio). Sottoscrivendo l’abbonamento si può accedere senza limiti a tutti i contenuti della piattaforma: L’Isola di Matteo, quindi, ma anche a tanti altri interessantissimi racconti. Uno tra tutti, l’audiolibro dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci.

Quando comincerete ad ascoltare il viaggio di Matteo Caccia, Luca Michele e Giacomo Di Girolamo, scoprirete che il racconto di questi giorni siciliani si mischia e si confonde con le storie, al confine tra mito e leggenda, dei personaggi che hanno incrociato il loro destino (o forse no) con quello del latitante e ci restituisce una forma totalmente nuova per la narrazione mafiosa, a cavallo tra realismo, sarcasmo e spunti di vita quotidiana.

Un viaggio attraverso porti e casolari abbandonati, città e campagne, tra radio e redazioni, tavolate di famiglia e aperitivi con gli amici di sempre, sulle tracce di un uomo, l’invisibile, quello eletto da Riina come suo successore, l’uomo che comanda la più antica organizzazione criminale del nostro paese da latitante, nascosto chissà dove o forse proprio lì nella “sua” Sicilia. Un uomo che forse è morto o forse no.