Marsala, un uomo in stato confusionale trovato all'ex Aeronautica

19/04/2021 17:11:00

Un uomo in stato confusionale è stato trovato accasciato all'ingresso dell'ex Aeronautica di Marsala, tra il quartiere Sappusi e la Spagnola.

I passanti hanno segnalato la presenza dell'uomo, senza fissa dimora alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e i Carabinieri di Marsala che lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Si tratta di un clochard nato in Danimarca, classe '68.

L'uomo non è in pericolo di vita, era in sensi quando è stato soccorso, ma molto debilitato, parlava a stento. Si tratta di un senza fissa dimora, che da qualche mese vive a Marsala.