Marsala, furto alla pista ciclabile. Lasciano l'auto per la corsetta e vengono derubati

26/04/2021 08:03:00

Brutta sorpresa, ieri mattina, per alcuni giovani che avevano lasciato l’auto nei pressi della spiaggetta di Villa Genna, in contrada Spagnola, per andare a correre o passeggiare lungo la pista ciclopedonale che arriva a Birgi.

Al ritorno, infatti, hanno trovato le loro auto forzate e “alleggerite” di alcuni degli oggetti (telefoni, borselli, portafogli e quant’altro di valore hanno trovato) che avevano lasciato dentro e con i quali è difficile correre. Qualcuno che non aveva lasciato il telefono ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati subito sul posto. La pattuglia ha raccolto le prime testimonianze, constatato i furti, redatte le relazioni e avviato le indagini.

Insomma, la pista ciclopedonale non attira soltanto chi vuole passare qualche ora sul lungomare per tenersi in forma fisicamente, ma anche per rilassarsi e scaricare le “tossine” accumulate durante una settimana di lavoro, ma anche i ladri, che, sapendo che i proprietari non sarebbero tornati subito (magari si erano appostati per vedere quando si allontanavano) sono entrati in azione. E a proposito della pista c’è da evidenziare un’altra cosa: in alcuni punti, tra San Leonardo e Birgi, pezzi di vernice rossa si sono già staccato dal suolo, per altro, in quella zona, non ben livellato.