Meteo in provincia di Trapani. Calma il vento, qualche nuvola. Le previsioni

27/04/2021 06:00:00

Sembra diminuire un po' il forte vento che da ieri interessa la Sicilia occidentale. Oggi le raffiche saranno meno forti in provincia di Trapani, secondo le previsioni. Cieli parzialmente nuvolosi, temperature stabili. Domani in provincia di Trapani bel tempo. Ecco le previsioni.

Martedì, 27 aprile: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.9°C, la minima di 14.2°C, lo zero termico si attesterà a 3680m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 28 aprile: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20.1°C, la minima di 11.5°C, lo zero termico si attesterà a 3376m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.