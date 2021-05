Mistero in aeroporto. Atterra a Birgi con un volo dalla Florida e un carico di ... 

01/05/2021 10:09:00

Mistero in aeroporto

E' davvero singolare quello che è accaduto all'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi.

Un uomo, con cittadinanza americana, è atterrato ieri, 30 Aprile, 2021 all'aeroporto di Trapani-Birgi con un aereo privato. Nel veicolo nascondeva armi. Bloccato dalla polizia è stato arrestato e condotto nelle carceri di San Giuliano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tra le armi sequestrate dagli agenti anche due pistole a tamburo, oltre ad archi e frecce. Il velivolo proveniva dalla Florida. A bordo un solo passeggero che è stato tratto in arresto.

Le armi sono state sottoposte a perizia balistica per verificare se sono state utilizzati per commettere delitti. Non si esclude, pertanto, che la vicenda possa avere ulteriori sviluppi.

L'uomo, dal canto suo, pare che abbia dichiarato di essere in Sicilia per visitare dei parenti, e che ha un'azienda agricola a Santa Ninfa.