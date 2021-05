Tragedia della strada in Sicilia, muore a due giorni dal 18° compleanno

14/05/2021 11:34:00

Si chiama Vito Lanzafame e doveva compiere 18 anni, domani, 16 maggio, la vittima dell'ennesima tragedia della strada in Sicilia.

Il giovane è morto a seguito dell'incidente avvenuto ieri intorno alle 8,00 a Biancavilla, lungo viale dei Fiori, strada che collega Adrano a Biancavilla in provincia di Catania. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito un altro giovane, che era a bordo dello scooter assieme alla vittima.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani, residenti a Biancavilla stavano andando a scuola ad Adrano, quando si sono scontrati con un mezzo della nettezza urbana per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale.

Nonostante l'utilizzo del casco Vito Lanzafame che era alla guida dello scooter non ha avuto scampo. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo e prestare soccorso al ferito (cugino della vittima) che è stato trasportato con l’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo di Adrano, all’ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni gravi e dove è ricoverato in prognosi riservata.

L'incidente è stato rilevato dai carabinieri della Stazione di Biancavilla, del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò e i Vigili urbani di Biancavilla.