Rave party a Kinisia. Denunciati gli organizzatori e altri 65 partecipanti

26/05/2021 10:37:00

Individuate e denunciate dai Carabinieri della stazione di Locogrande 67 persone che hanno partecipato al Rave party non autorizzato tenutosi il 26 luglio dello scorso anno.



All’epoca dei fatti, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia”, erano intervenuti presso una cava dismessa in località Kinisia nella frazione di Rilievo dove era stato segnalato un rave party.

Le attività immediatamente attuate avevano permesso di identificare e denunciare ben 103 persone.



Nel corso dei successivi accertamenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato due persone ritenute promotrici della manifestazione: S.R., cl.00, residente a Catania e C.A., cl.86, palermitano, entrambi pregiudicati e accusati dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, invasione di terreni e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, in concorso tra loro.

Nello stesso ambito di indagine, sono state individuate e denunciate ulteriori 65 persone per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata che portano a 168 il numero di partecipanti accusati del reato di invasione di terreni e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.