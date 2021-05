A Marsala apre Old Wild West e cerca personale

28/05/2021 11:39:00

Apre a Marsala Old Wild West, la nota catena di fast food sarà presente in città nei locali, al porto, dove fino a qualche anno fa c'era il bar "Saviny".

L'apertura, comunicata da un banner affisso fuori, ha suscitato molta curiosità. Tra l'altro Old Wild West cerca personale (è prevista l'assunzione di 15 persone) e per candidarsi si può mandare una mail a oldwildwestmarsala@gmail.com

Si tratta di una catena specializzata in "burger e steakhouse", ovvero in hambuger e carne, con oltre 200 ristoranti in Italia e all'estero.

Ecco i profili che si cercano:

STORE MANAGER

La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione finalizzato ad acquisire gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere il ruolo, si occuperà della supervisione integrale del locale, gestione del servizio e del cliente, gestione dello staff, gestione delle scorte e degli ordini, monitoraggio del conto economico completo del locale, redazione reportistica, monitoraggio degli aspetti HACCP e sicurezza.

La persona che stiamo cercando ha maturato, preferibilmente, un'esperienza di almeno 5 anni nel mondo della ristorazione, ha ricoperto con successo il ruolo di restaurant manager o direttore del locale per almeno 2 anni presso ristoranti tradizionali, ristoranti commerciali, fast food o ristorazione collettive

- CUOCO

Le risorse si occuperanno della preparazione delle materie prime, cottura e preparazione delle pietanze rispettando la grammatura e le schede piatto, corretto utilizzo del forno, friggitrice e piastra, applicazione delle norme igieniche e di sicurezza alimentare HACCP, pulizia delle postazioni, gestione rifiuti

Le persone che stiamo cercando hanno maturato preferibilmente almeno un'esperienza come cuoco o aiuto cucina presso ristoranti tradizionali, ristoranti commerciali, fast food o ristorazione collettiva.

- OPERATORE DI SALA

Le risorse si occuperanno dell'allestimento degli spazi della sala, accoglienza e gestione della clientela in tutte le sue fasi, uso del palmare per presa degli ordini, servizio delle bevande e dei piatti al tavolo, riassetto e riordino della sala. Le persone che stiamo cercando hanno maturato preferibilmente almeno un'esperienza come camerieri o operatori sala presso ristoranti tradizionali, ristoranti commerciali o fast food.