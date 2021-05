Gli auguri a Gregory Bongiorno, neo presidente di Sicindustria

29/05/2021 02:10:00

Gregory Bongiorno, 46 anni, di Castellammare del Golfo, è il nuovo presidente di Sicindustria che prende il posto di Alessandro Albanese.

Laurea in Economia Aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, amministratore della Agesp S.p.A., azienda con 300 dipendenti; una lunga esperienza nel mondo confindustriale ha ricoperto il ruolo di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani; Presidente di Confindustria Trapani, attualmente ricopre l’incarico di Vice Presidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente, nonché componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma. E sono stati molti in questi giorni i messaggi di auguri e di complimenti per il neo presidente di Sicindustria.

“Tante sfide ci attendono nei prossimi mesi e il dialogo con gli industriali costituisce un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni di crescita e sviluppo delle attività produttive in tutta l’Isola, a cominciare dal Trapanese, territorio di origine di entrambi”. Dichiara l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, rivolgendosi al nuovo vertice degli industriali siciliani.

“Dalla transizione energetica alla spesa del Recovery Fund, dalla riqualificazione delle aree industriali alla semplificazione amministrativa sino all'innovazione tecnologica e all'avvio delle Zes - aggiunge l’esponente del governo Musumeci - sono tanti i temi che affronteremo con spirito di condivisione con la nuova governance degli imprenditori, così come avvenuto sino ad ora”.

La deputata regionale Eleonora Lo Curto è certa “che la sua elezione a presidente della più rappresentativa organizzazione degli industriali siciliani contribuirà a rendere migliori le relazioni con governo e parlamento regionali, nell’auspicio che si possa lavorare insieme per gestire al meglio la fase storica dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Come deputata eletta nella provincia di Trapani sono particolarmente contenta che un uomo del mio territorio e un imprenditore preparato e attento ai cambiamenti sia stato chiamato a questa responsabilità”.

Si complimenta anche il presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “È stato al nostro fianco, da presidente degli industriali trapanesi, fin dal primo momento nelle cruciali battaglie a vantaggio dello scalo trapanese e speriamo che possa, ancora di più, salvaguardare l'interesse degli imprenditori siciliani, con un occhio attento ai settori dei trasporti e del turismo”.

Tra i primi incontri istituzionali della presidenza Ombra, dopo l'insediamento alla guida dell'aeroporto Vincenzo Florio, c'è stato proprio quello con l'allora presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno. «Per il futuro di Trapani Birgi - affermò la guida di Airgest in quella occasione - non si può prescindere dagli industriali che hanno un ruolo chiave nel territorio». «E fu un corretto intendimento - aggiunge Ombra - infatti ogni passo avanti verso il rilancio dello scalo è stato fatto in armonia con il tessuto imprenditoriale della provincia. Ci auguriamo - ha concluso - che il buon vento che accompagnerà Bongiorno in questa nuova e più alta sfida sia da traino per costituire una rete del trasporto aereo che guardi all’intera Sicilia, andando verso il sistema della Sicilia orientale e quello dell’occidentale».