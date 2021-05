Sicilia, coppia gay aggredita da un gruppo di ragazzini

30/05/2021 16:41:00

Una coppia gay è stata aggredita ieri sera, intorno alle 21:30, in centro a Palermo, da un gruppo di ragazzini. I due ragazzi, originari di Torino, si trovavano in via Maqueda alla ricerca di un B&B, quando sono stati sorpresi alle spalle e picchiati da quattro adolescenti, che li hanno derisi perché camminavano mano nella mano e poi aggrediti anche con pugni al volto. Uno dei due ragazzi ha riportato una frattura al naso e diverse ecchimosi al volto. La prognosi è di 25 giorni.

L'aggressione è avvenuta, come dicevamo, tra via Maqueda e via dell'Università, in pieno centro storico. La coppia è stata soccorsa da un gruppo di amici. Su quanto accaduto indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli aggressori.