Marsala, non è vero che chiude la Stazione dei Carabinieri di Ciavolo

01/06/2021 11:43:00

Non è vero che chiude la stazione dei Carabinieri di Ciavolo.

"In merito alla notizia che circola sul web sul rischio chiusura per la Stazione Carabinieri di Ciavolo - si legge in una nota del comando provinciale dell'Arma - non è assolutamente da ritenersi fondata. Assicurazione nel senso è stata fornita anche al sindaco di Marsala, Massimo Grillo da parte dell’Arma.