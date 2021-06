Sicilia, poliziotto rimane incastrato con la gamba in un tombino 

01/06/2021 09:23:00

Un poliziotto della squadra mobile di Messina, è rimasto incastrato con una gamba nella griglia di un tombino proprio davanti al Tribunale, nei pressi dell'Università. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Piemonte.

Il poliziotto si stava recando in tribunale per il disbrigo di alcune pratiche in merito al ferimento avvenuto la notte precedente presso il quartiere di Fondo Fucile a Messina.