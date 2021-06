Marsala, la denuncia dell'Associazione Strutture Turistiche sulle cose che non vanno in città

02/06/2021 14:00:00

Dalla fognatura nei lidi ai pericoli sulla spiaggia di San Teodoro, dai lavori all'imbarcadero per Mozia non ancora terminati ai rifiuti e al degrado in giro per Marsala, anche nei posti nevralgici per l'accoglienza dei turisti come il parcheggio del lido San Teodoro, sono questi i disagi e l'accoglienza che ci si appresta a fare ai turisti con l'arrivo della stagione estiva evidenziati in una lettera aperta, inviata al sindaco di Marsala, ai deputati della città, all'assessore al Turismo, al responsabile della Riserva dello Stagnone da parte dell'associazione strutture turistiche di Marsala. Nota, tra l'altro, che segue una precedente alla quale nessuno - afferma il presidente Gaspare Giacalone - ha mai risposto.

"L’estate finalmente è arrivata e con essa la tanto attesa ripartenza! Nel commentare il disastro della funivia di Stresa, molti giornalisti sulle TV e sulla carta stampata hanno sottolineato che questo episodio è l’esempio di come l’Italia non doveva ripartire: per dire che si resta sempre in attesa come se le cose non dovessero mai arrivare e quindi non si provvede mai in tempo - si legge nella nota -. Nel nostro territorio e per i problemi, di cui siamo a conoscenza, abbiamo cercato di smuovere un po' il torpore che pervade i nostri governanti più prossimi, quelli che dovrebbero dare le “cosiddette risposte” al cittadino. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta e nessun fatto rilevante è accaduto: questo significa che nessuno ha risposte da dare o da

voler dare. Il nostro dovere civico è quello di chiederle. Riguardo alla fognatura della zona dei lidi non sappiamo se i lavori sono finiti, se sono stati collaudati, se si ha intenzione di fare dei collaudi parziali, se c’è un piano per gli allacciamenti, se c’è qualcosa che ci sfugge. Per quanto rigiarda la spiaggia di Torre di San Teodoro - continua la nota - dopo oltre un mese i nostri reporter sono tornati sui luoghi ed hanno trovato il parcheggio pubblico di S. Teodoro in condizioni pietose: erbacce alte due metri ed attrezzature da ripristinare; invece per quanto riguarda la spiaggetta della Torre tutto resta immutato, i pali conficcati nella spiaggia con i chiodi arrugginiti sono sempre lì (vedi foto), idonei a massacrare qualche incauto velista o canoista (da notare che con l’alta marea restano invisibili o a pelo d’acqua). Vogliamo sperare, come per la funivia di Stresa, che non capiti niente di grave. Le attrezzature dell’ex lido restano accatastate e danno uno spettacolo indecente. Dall’ultima visita si nota ancora maggiore immondizia depositata dai cittadini, siringhe dappertutto, segnali stradali abbattuti (la

foto la volta scorsa non è stata inserita ma il segnale è sempre lì). Questo è lo spettacolo che vogliamo offrire ai turisti al momento della ripartenza? Questa è la pubblicità che facciamo ai nostri luoghi?"

La nota continua facendo riferimento alla situazione dell'imbarcadero per Mozia. "Ecco come “non doveva ripartire” la stagione turistica. Il progetto, i lavori, il finanziamento: tutto fatto come se l’estate quest’anno non dovesse arrivare mai. Come abbiamo detto nella precedente nota, tutto è fermo come prima. Nessuno ha avuto la bontà di rispondere. Non perché sarebbe giusto, ma perché siamo noi ora a doverlo spiegare ai turisti: ecco l’accoglienza che vi abbiamo riservato. Questa è l'accoglienza di cui ci vantiamo? l'Ospitalità di cui siamo capaci? Per andare a Mozia, bisogna passare tra le erbacce, pavimenti sconnessi; un unico bagno chimico x tutta la tipologia di utenza. Qualcuno intervenuto durante il sopralluogo pensa che ormai sia inopportuno la

ripresa dei lavori perché si aggiungerebbero altri problemi al momento di maggiore attività prevista con la riapertura dell’Isola di Mozia alle visite fissata dall'otto giugno".