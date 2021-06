Bagni, pedane, isole ecologiche nelle spiagge libere di Mazara

02/06/2021 13:05:00

In vista dell’apertura della stagione balneare l’amministrazione comunale di Mazara del Vallo, oltre alla pulizia della spiaggia in corso, ha previsto una serie di servizi per i tratti di spiaggia libera.

In particolare:

- 15 isole ecologiche per la raccolta differenziata, ognuna composta da due cestini, verranno collocate nei tratti di spiaggia libera a seguito della Gara Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) espletata dal funzionario comunale arch. Tatiana Perzia. La fornitura è stata aggiudicata alla ditta Spazio Verde International Srl di Albignasego (Pd) pe run importo netto di circa 12mila euro oltre Iva a seguito del ribasso d’asta di circa il 24% operato sull’importo a base d’asta di circa 15mila 800 euro. Tali isole ecologiche collocate nelle spiagge libere per le tipologie di indifferenziato e multimateriale, verranno integrate da due batterie di contenitori carrellati per ogni tipologia di rifiuti (8 contenitori), che verrranno collocate in ogni tratto di spiaggia libera nei pressi dei muretti delle spiagge. Lo svuotamento di questi carrellati saranno a cura dell’impresa che gestisce il servizio di raccolta e conferimento rifiuti del territorio, mentre lo svuotamento dei cestini delle isole ecologiche sarà a cura dell’impresa che sta effettuando la pulizia della spiaggia. La stessa ditta i sabato e domenica effettuerà la manutenzione della pulizia della stessa spiaggia con puliscispiaggia, mentre dal lunedì e venerdì la manutenzione verrà garantita da personale del progetto di utilità collettiva destinatario del reddito di cittadinanza.

- 6 bagni chimici, di cui tre per disabili, verranno collocati nei tratti di spiaggia libera di Tonnarella e San Vito. L’amministrazione, con determinazione del dirigente del 3° settore n. 1225/2021 ha disposto il noleggio dei bagni chimici per 90 giorni dall’impresa I.P.E. Edilmpianti e Servizi srl di Belmonte Mezzagno per un importo di 18mila 792 euro oltre Iva comprensivo del servizio di gestione, pulizia, sanificazione giornaliera.

- 4 docce monoblocco verranno realizzate e collocate sui tratti di spiaggia libera del lungomare Fata Morgana e del lungomare San Vito. Con determina del dirigente del 3° settore n.1223/2021 i lavori di realizzazione delle 4 docce monoblocco sono stati affidati all’impresa Nova Servizi s.r.l.s. di Mazara del Vallo per un importo di 33mila 608 euro oltre Iva.

- 156 metri quadri di pedane modulari da adibire a passerelle per diversamente abili con l’obiettivo di garantirne l’agevole accesso nelle spiagge cittadine sono stati acquistati dall’amministrazione comunale dall’impresa Gaspare Morrione spa di Castelvetrano per un importo complessivo di circa 2mila euro oltre Iva.

Dal primo giugno, intanto, entra in vigore la nuova circolazione veicolare estiva a Tonnarella.