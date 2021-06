Meteo Trapani. Festa del 2 Giugno con nuvole e un po' di pioggia

02/06/2021 06:00:00

Festa della Repubblica con nuvole e un po' di pioggia in provincia di Trapani. Le previsioni non sono delle migliori per oggi, 2 giugno, per consentire una capatina al mare. Oggi nuvole con qualche goccia di pioggia. Domani migliora. Ecco le previsioni.

Mercoledì, 2 giugno: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26.5°C, la minima di 17.8°C, lo zero termico si attesterà a 3677m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 3 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27.4°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3976m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.