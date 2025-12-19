Meteo Sicilia, arriva il maltempo: piogge oggi e sabato, instabilità verso Natale

19/12/2025 08:46:00

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia. Oggi, venerdì 19 dicembre, l’Isola entra sotto l’influenza di una perturbazione afro-mediterranea, pilotata da un vortice in risalita dall’Algeria verso Tunisia e Libia, che porterà piogge e rovesci diffusi, inizialmente sui settori ionici e in successiva estensione verso ovest.

Le prime precipitazioni interesseranno soprattutto la Sicilia orientale, con fenomeni localmente intensi tra area ionica, Etna e Peloritani. Nel corso della giornata il maltempo tenderà a coinvolgere gran parte della regione, accompagnato da venti sostenuti di Scirocco e da un progressivo calo delle temperature.

Sabato ancora instabile

Il maltempo proseguirà anche sabato 20 dicembre, con piogge e rovesci più frequenti sui settori orientali dell’Isola e fenomeni più intermittenti sulle zone occidentali. Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento, a partire da ovest, anche se il quadro resterà instabile.

Le temperature perderanno qualche grado rispetto ai giorni scorsi: le massime si attesteranno intorno ai 16°C a Palermo, 15°C a Messina e Catania, 17°C ad Agrigento.

Domenica tra schiarite e nuove piogge

La giornata di domenica inizierà in modo più tranquillo, con tempo asciutto e parzialmente soleggiato su buona parte della Sicilia. Tuttavia, correnti orientali umide favoriranno un nuovo aumento dell’instabilità sulle zone ioniche, dove tra pomeriggio e sera potranno verificarsi nuove piogge sparse.

Verso Natale tempo incerto

L’inizio della settimana di Natale si preannuncia ancora movimentato. Lunedì è atteso l’approfondimento di un nuovo vortice sul Mediterraneo centrale, responsabile di un generale peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia. Martedì dovrebbe invece seguire una fase di miglioramento, grazie all’allontanamento della perturbazione verso est.

Uno nuovo peggioramento non è escluso proprio in coincidenza con il Natale, ma la tendenza è ancora in fase di valutazione. Nei prossimi giorni saranno necessari ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione l’evoluzione del tempo.



