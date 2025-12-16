Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
16/12/2025 08:36:00

Meteo Sicilia, piogge e temporali: allerta gialla anche nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/meteo-sicilia-piogge-e-temporali-allerta-gialla-anche-nel-trapanese-450.jpg

La Sicilia si è svegliata oggi, martedì 16 dicembre, sotto una perturbazione che sta attraversando l’Isola da ovest verso est. Le temperature del primo mattino restano miti: 16° a Palermo, 15° a Trapani, 14° ad Agrigento, 12° a Messina e Siracusa, 11° a Catania e Caltanissetta, 10° a Ragusa, 8° a Enna.

 

Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e temporali. Le zone più esposte sono Trapanese e Agrigentino, dove le precipitazioni potranno risultare intense e persistenti per buona parte della giornata. Fenomeni diffusi anche sul resto dell’Isola, soprattutto sui versanti meridionali e ionici.

Le temperature massime sono in calo, mentre lo scirocco rende molto mossi il Canale di Sicilia e il Tirreno al largo, mosso lo Ionio. Non esclusi rovesci intensi, raffiche di vento e attività elettrica durante i temporali.

 

Allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per gran parte della Sicilia, valida per la giornata di oggi. Il rischio riguarda possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nei bacini minori e nelle aree urbanizzate.

L’allerta interessa le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Nel Trapanese sono attesi rovesci e temporali diffusi, con particolare attenzione ai settori occidentali e a Pantelleria.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso in serata, con un progressivo attenuarsi dei fenomeni. Nel frattempo, giornata da ombrello e prudenza: niente panico, ma nemmeno leggerezza.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...