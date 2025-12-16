Meteo Sicilia, piogge e temporali: allerta gialla anche nel Trapanese

16/12/2025 08:36:00

La Sicilia si è svegliata oggi, martedì 16 dicembre, sotto una perturbazione che sta attraversando l’Isola da ovest verso est. Le temperature del primo mattino restano miti: 16° a Palermo, 15° a Trapani, 14° ad Agrigento, 12° a Messina e Siracusa, 11° a Catania e Caltanissetta, 10° a Ragusa, 8° a Enna.

Il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e temporali. Le zone più esposte sono Trapanese e Agrigentino, dove le precipitazioni potranno risultare intense e persistenti per buona parte della giornata. Fenomeni diffusi anche sul resto dell’Isola, soprattutto sui versanti meridionali e ionici.

Le temperature massime sono in calo, mentre lo scirocco rende molto mossi il Canale di Sicilia e il Tirreno al largo, mosso lo Ionio. Non esclusi rovesci intensi, raffiche di vento e attività elettrica durante i temporali.

Allerta meteo gialla

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per gran parte della Sicilia, valida per la giornata di oggi. Il rischio riguarda possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, soprattutto nei bacini minori e nelle aree urbanizzate.

L’allerta interessa le province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Nel Trapanese sono attesi rovesci e temporali diffusi, con particolare attenzione ai settori occidentali e a Pantelleria.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso in serata, con un progressivo attenuarsi dei fenomeni. Nel frattempo, giornata da ombrello e prudenza: niente panico, ma nemmeno leggerezza.



