Torna la pioggia in Sicilia. Domani allerta gialla anche nel Trapanese

15/12/2025 18:06:00

La Sicilia si prepara a un deciso peggioramento delle condizioni meteo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per martedì 16 dicembre, a causa dell’arrivo di una perturbazione che interesserà gran parte dell’Isola.

Secondo l’avviso, i fenomeni prenderanno corpo già dalle prime ore della giornata, con precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le aree più esposte saranno in particolare il settore centro-meridionale e i versanti ionici della Sicilia.

In concomitanza con l’allerta gialla sono attesi rovesci localmente intensi, frequente attività elettrica e raffiche di vento, condizioni che potrebbero creare disagi, soprattutto nei territori più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

L’invito della Protezione Civile è alla prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle aree soggette ad allagamenti. La situazione sarà monitorata nel corso della giornata, con possibili aggiornamenti dell’allerta.



