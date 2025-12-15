Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
15/12/2025 18:06:00

Torna la pioggia in Sicilia. Domani allerta gialla anche nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765818457-0-torna-la-pioggia-in-sicilia-domani-allerta-gialla-anche-nel-trapanese.jpg

La Sicilia si prepara a un deciso peggioramento delle condizioni meteo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla valida per martedì 16 dicembre, a causa dell’arrivo di una perturbazione che interesserà gran parte dell’Isola.

Secondo l’avviso, i fenomeni prenderanno corpo già dalle prime ore della giornata, con precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le aree più esposte saranno in particolare il settore centro-meridionale e i versanti ionici della Sicilia.

In concomitanza con l’allerta gialla sono attesi rovesci localmente intensi, frequente attività elettrica e raffiche di vento, condizioni che potrebbero creare disagi, soprattutto nei territori più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

L’invito della Protezione Civile è alla prudenza, in particolare negli spostamenti e nelle aree soggette ad allagamenti. La situazione sarà monitorata nel corso della giornata, con possibili aggiornamenti dell’allerta.



Meteo | 2025-12-12 08:42:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/meteo-ancora-sole-e-bel-tempo-nel-trapanese-250.jpg

Meteo, ancora sole e bel tempo nel Trapanese

Il bel tempo continua a dominare la Sicilia anche oggi, venerdì 12 dicembre, nonostante l’avvicinarsi delle festività natalizie. L’Isola resta sotto l’influenza di un campo di alta pressione che garantisce...







Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...