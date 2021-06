Tentato omicidio a Valderice. Colpi di pietre e zappa ad un bracciante

02/06/2021 09:27:00

Tentato omicidio nelle campagne di Valderice. Un bracciante aggredito a colpi di pietra e di zappa. Due uomini sono stati arrestati.

E' successo in una cantina vinicola. Tre lavoratori agricoli, stranieri ma residenti tra Custonaci e Valderice, avevano litigato per futili motivi. Lite sfociata nell'aggressione di uno degli operai. Infatti, secondo quanto raccolto dai Carabinieri, un 39enne è stato aggredito da uno dei due arrestati: prima è stato colpito con una pietra poi con una zappa, mentre l'altro guardava senza intervenire. Soltanto l'intervento di un altro bracciante ha messo fine all'aggressione e i due operai sono scappati in bici. Una volta acquisite le informazioni necessarie, i Carabinieri si sono messi immediatamente messi alla ricerca dei presunti autori dell’aggressione che sono stati rintracciati poco dopo.



Al termine degli accertamenti del caso, i due uomini, di 30 e 26 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio mentre la vittima, trasportata d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso, è stata riscontrata affetta da trauma facciale al centro della fronte e frattura del seno frontale destro.

Nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria di Trapani ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi la custodia in carcere presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.