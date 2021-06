Mazara: evasione, furti e droga. Diverse le denunce da parte dei carabinieri

03/06/2021 11:09:00

Evasione, furti e droga, diverse le denunce a Mazara. Due uomini di 25 e 31 anni sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre smontavano alcune parti meccaniche e di carrozzeria da alcune auto parcheggiate in strada.

I militari hanno, inoltre, denunciato un 40enne e un 34enne trovati in possesso di arnesi da scasso, mentre un 23enne per il reato di evasione. Sono questi alcuni dei risultati dell'operazione di controllo del territorio da parte della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, in occasione della Festa della Repubblica.

Diserse le perquisizioni e gli accertamenti riguardo anche al rispetto del Codice della Strada. I militari hanno scoperto che un'abitazione di villeggiatura estiva che era stata abusivamente occupata da due stranieri, rintracciato un 46 enne mazarese che si era messo alla guida di una autovettura, sebbene sprovvisto di patente, e un 30enne che aveva con sé del crack.