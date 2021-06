Marsala, giornata di donazione del sangue in memoria di Erina Monti 

07/06/2021 09:10:00

A quattro anni dalla prematura scomparsa di Erina Monti, "Donare è Amore" continua ad essere l'insegnamento di una mamma/moglie cui quotidianamente si ispirano i figli Giuseppe, Carla, Gianluca e il marito Francesco.

Per tale motivo e per tanti altri che legano Erina al concetto di solidarietà, la famiglia Laudicina anche quest'anno ha proposto all'Avis di Marsala una giornata di donazioni, già fissata per il prossimo 27 Giugno.

"Sanitari e volontari sono ben lieti di questa rinnovata collaborazione che ha avuto un notevole successo lo scorso anno, afferma la presidente Desiree Sammartano. Contiamo anche su queste inziative per trasmettere a giovani e meno giovani il valore della donazione". L'ultima Domenica di Giugno, pertanto, sarà l'occasione sia per ricordare Erina Monti, il suo altruismo, la sua generosità d'animo, sia per fare avvicinare alla donazione anche quanti l'hanno conosciuta e voluta bene.